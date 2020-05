I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: la Turchia mira a diventare leader della grande distribuzione - La Turchia è in ottima posizione per diventare leader del mercato della logistica e della grande distribuzione in Libia. E’ questa l’opinione di Murtaza Karanfil, responsabile delle relazioni economiche estere del Business Council Turchia-Libia, espressa all’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Con le giuste politiche, secondo Karanfil, la Turchia può raggiungere una quota del mercato della distribuzione in Libia anche del 30 per cento, una volta terminata la pandemia di Covid-19. “Se attuiamo una strategia di produzione che mira a rispondere agli ordini in modo tempestivo possiamo espandere ulteriormente la nostra quota di mercato e portare la supply chain in Libia a nostro favore", ha detto ancora Karanfil. La quota di mercato della Turchia in Libia è attualmente a un livello del 13 per cento, ha sottolineato Karanfil, ma Ankara adesso può far valere suo maggiore il peso geopolitico nell’area. "Il ritorno alla normalità cambierà in modo significativo la catena di approvvigionamento e la Turchia potrà ottenere in Libia la quota di mercato del 25 per cento da Cina e Italia”, ha affermato Karanfil. Secondo il funzionario turco, Ankara può aumentare le sue esportazioni in Libia fino a 10 miliardi di dollari nel medio termine, aumentando nel contempo la sua influenza sul mercato africano. Le esportazioni turche in Libia si sono ridotte del 3,1 per cento su base annua a 442,5 milioni nei primi tre mesi del 2020. In tutto il 2019, secondo le cifre di Karanfil, la Turchia ha esportato merci per 1,9 miliardi di dollari. (segue) (Res)