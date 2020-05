I fatti del giorno – Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Daraa, gruppo di uomini armati uccide nove agenti di polizia a al Muzaryib - Nove agenti di polizia sono stati rapiti e uccisi con colpi di arma da fuoco da un gruppo di uomini armati nella provincia di Daraa, nel sud della Siria. L'attacco, che non è stato rivendicato, ha preso di mira la sede della municipalità di al Mazirib, vicino al confine con la vicina Giordania, riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Gli attacchi sono frequenti nella provincia di Daraa, ma il modus operandi e l'alto bilancio delle vittime dell’assalto avvenuto oggi sono insoliti secondo molti osservatori. "Gli attacchi alle forze governative generalmente mirano a check point o pattuglie, non al quartier generale del governo", ha dichiarato il direttore dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, Abdel Rahmane. (segue) (Res)