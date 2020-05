I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: lanciata operazione di esercito e Pmu contro lo Stato islamico nel deserto dell'Anbar - Le forze militari irachene hanno lanciato insieme a milizie appartenenti alle Forze della mobilitazione popolare (Pmu, la coalizione di milizie a maggioranza sciita) l'operazione "Leoni del deserto" contro lo Stato islamico (Is) nelle aree desertiche dell'Anbar, al confine della Siria. Lo riferisce l'agenzia stampa irachena "Ina". Quest'ultima ha citato un comunicato delle forze di sicurezza secondo cui tre leader dell'Is sono già stati uccisi nell'area di Al Madham, dove è stata anche distrutto un veicolo carico di esplosivi. Stamani, otto membri delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, milizie a maggioranza sciita) sono stati uccisi nel distretto di Azim, nel governatorato di Diyala, durante un attacco dello Stato islamico. L'attacco arriva dopo quelli avvenuti in varie aree nel nord del Governatorato di Salahaddin, uccidendo e ferendo decine di membri delle Pmu sciite. Il 2 maggio, l'Is ha lanciato attacchi multipli contro le Pmu nei pressi di Samarra, 125 chilometri a nord della capitale irachena Baghdad. Almeno dieci soldati delle Pmu sarebbero stati uccisi negli attacchi. (segue) (Res)