I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

- Libano: avvocati accusano l’intelligence militare di tortura contro manifestanti - Un’associazione di avvocati libanesi che opera in difesa dei diritti dei detenuti ha accusato l’intelligence dell’esercito di tortura nei confronti di manifestanti. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Arabi Al Jadid". Secondo l'associazione, sei dimostranti - incluso un minore - sarebbero stati infatti rilasciati dalle forze di sicurezza a Sidone, nel sud del Libano, dopo essere stati sottoposti a elettroshock e pestaggi. Almeno una persona risulterebbe ancora trattenuta dall'intelligence militare a Sidone. Negli scorsi giorni, sono riprese le manifestazioni popolari in varie località del paese dei cedri. Queste dovute in larga misura dalla crisi economica che interessa il Libano, esasperata dalle misure attuate contro il coronavirus e dal vertiginoso deprezzamento della moneta nazionale sul dollaro. Il tasso di cambio tra lira libanese e dollaro statunitense sul mercato nero è quasi triplicato il 27 aprile, toccando le 4.200-4.400 lire per un biglietto verde dopo tre giorni di chiusura degli uffici in sciopero da giovedì. Si tratta di un valore quasi triplicato rispetto al tasso ufficiale fissato dalla Banca centrale che vede il dollaro scambiato a 1.507,5 lire. Prima dell’apertura degli uffici è stata diffusa una presunta circolare della Banca centrale, secondo cui il tasso di cambio al mercato nero si aggirerebbe intorno a 3.200 lire per un dollaro. Si tratterebbe di un tasso "ufficioso" che i cambiavalute si sarebbero tuttavia rifiutati di applicare. La crisi economica già in corso nel paese si è aggravata ulteriormente a causa delle misure di contenimento dovute alla diffusione della Covid-19. Secondo le stime, per l’anno in corso si prevede un’impennata dei prezzi al consumo, con un aumento del 27 per cento. A Tripoli, nel nord del paese, il 28 aprile un giovane è morto a causa delle ferite riportate durante le manifestazioni che hanno visto scontri tra l'esercito libanese e i dimostranti. (Res)