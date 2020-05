© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: gli studenti dell'ultimo anno delle superiori tornano in classe il 13 maggio - La Corea del Sud inizierà a riaprire le scuole a partire dal prossimo 13 maggio. Lo ha annunciato oggi il ministro dell’Istruzione, Yoo Eun-hae. I primi a tornare in classe saranno gli studenti del terzo anno delle scuole superiori poiché, ha spiegato Yoo, saranno chiamati a decidere quale carriera intraprendere e quale università frequentare. Gli altri istituti scolastici, inclusi asili nido, scuole elementari e medie, ripartiranno il prossimo primo giugno. Sarà tuttavia in vigore per studenti e insegnanti l’obbligo di indossare mascherine e di mantenere “un ampio” distanziamento sociale; allo stesso modo, alle scuole sarà fatto obbligo di assicurare la pulizia quotidiana di tutte le superfici e di mantenere le finestre aperte per garantire adeguata ventilazione. Il ministro ha aggiunto che tutte le persone che presenteranno i sintomi del Covid-19 dovranno sottoporsi a controlli e che tutte le scuole nelle quali si registreranno casi confermati di contagio dovranno immediatamente chiudere i battenti. La Corea del Sud inizierà ad alleggerire le misure restrittive imposte lo scorso 22 marzo per contenere la pandemia a partire dal 6 maggio prossimo, come reso noto ieri dal primo ministro Chung Sye-kyun. (segue) (Res)