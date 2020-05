© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Pakistan: Kashmir, scontro diplomatico su elezioni nel Gilgit-Baltistan - L’India ha presentato oggi una formale protesta diplomatica al Pakistan a causa della sentenza della scorsa settimana della Corte suprema pakistana sulle elezioni nel Gilgit-Baltistan. La massima autorità giudiziaria del Pakistan ha accolto la richiesta del governo di Islamabad di poter emendare il Government of Gilgit-Baltistan Order del 2018 e indire elezioni nella regione, probabilmente a settembre, in base all’Elections Act del 2017 stabilendo un esecutivo di transizione alla scadenza di quello in carica, il 24 giugno. “È stato chiaramente trasmesso che gli interi Territori dell’Unione di Jammu e Kashmir e di Ladakh, comprese le aree del Gilgit e del Baltistan, sono parte integrante dell’India in virtù della loro adesione pienamente legale e irrevocabile. Il governo del Pakistan o la sua giustizia non hanno alcun locus standi sui territori da loro occupati illegalmente e con la forza”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri indiano. (Res)