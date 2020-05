Russia: Cremlino, Putin presiederà il 6 maggio una riunione sul coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, il 6 maggio presiderà una riunione dedicata all'attuazione delle decisioni prese nel quadro della lotta contro il Covid-19. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. La scorsa settimana, nel corso di un appello alla nazione, Putin ha annunciato il prolungamento delle misure di quarantena, estendendo al contempo i giorni di congedo lavorativo forzato tra le festività nazionali di maggio. La maggior parte della attività lavorative sarà dunque ferma almeno fino all'11 maggio compreso. Putin ha inoltre chiesto a Rospotrebnadzor (Ente tutela del consumatore incaricato di supervisionare le operazioni di profilassi), in contatto con il gruppo di lavoro del Consiglio di Stato, di preparare entro il 5 maggio raccomandazioni per l'uscita graduale dal regime di quarantena. L'abbandono delle misure restrittive dovrebbe avvenire a partire dal 12 maggio in Russia, tenendo conto della situazione epidemiologica.(Rum)