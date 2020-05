Repubblica Ceca: siccità, acqua potabile sufficiente, ma perdite saranno consistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura ceco, Miroslav Toman, ha rassicurato sul fatto che le riserve di acqua potabile del paese sono sufficienti ad affrontare la siccità. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". La situazione è seria e secondo gli esperti si tratta della siccità più grave da 500 anni a questa parte. Il livello dell'acqua dei fiumi è tra il 6 e il 30 per cento della media di lungo periodo di aprile. Gli invasi delle dighe sono comunque pieni e trattengono circa 485 milioni di metri cubici di acqua, sufficienti a soddisfare i consumi per 18 mesi. I danni all'agricoltura ceca saranno probabilmente peggiori di quelli dello scorso anno, con aree che potrebbero subire perdite fino al 40 per cento. (Vap)