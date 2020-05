Fase 2: Meloni, ok a ipotesi ristoro affitti di tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, plaude all'iniziativa dell'esecutivo in tema di canoni di locazione. "Bene l'ipotesi annunciata dal governo di ristorare integralmente gli affitti di tre mesi di tutte le attività che hanno subito un calo di fatturato", scrive su Facebook. "Servono contributi a fondo perduto come Fratelli d'Italia chiede da tempo - spiega la leader Fd'I -. Il Parlamento ha autorizzato scostamenti di bilancio per 80 miliardi, una capacità di manovra mai vista in precedenza. I soldi ci sono (anche se in deficit) e vanno spesi subito per sostenere il nostro tessuto produttivo e difendere i posti di lavoro. Per iniziative serie Fratelli d'Italia c'è".(Rin)