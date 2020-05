Francia: respinta la domanda di cassa integrazione richiesta da Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro francese ha respinto la richiesta del gruppo statunitense Amazon di attivare la cassa integrazione per i suoi 10 mila dipendenti, impiegati in sei stabilimenti presenti su tutto il territorio. Lo rende noto l'azienda in un comunicato. Nei giorni scorsi, a causa dell'emergenza coronavirus, la Corte d'appello di Versailles ha chiesto al colosso statunitense di limitare le vendite restringendole a merce di prima necessità, come generi alimentari o prodotti per l'igiene, e di valutare con i rappresentanti del personale i rischi sanitari, pena una multa di 100 mila di euro. Il gruppo ha quindi preferito chiudere i suoi magazzini fino al 5 maggio. "La recente decisione della Corte d'appello di Versailles ha evidentemente avuto un impatto sulla nostra attività in Francia", ha fatto sapere Amazon, spiegando di "aver sollecitato un pacchetto di aiuti" come hanno già fatto altre aziende. (Frp)