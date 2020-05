Egitto: parlamento approva per l’undicesima volta estensione dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti egiziana ha approvato oggi un decreto presidenziale che estende per l'undicesima volta lo stato di emergenza di tre mesi a livello nazionale. Lo riferisce il quotidiano di proprietà statale "al Ahram". L'undicesima estensione è già entrata in vigore il 28 aprile. L’approvazione avviene a un giorno dal discorso del premier Mustafa Madbouli ha tenuto un discorso davanti a una plenaria del parlamento in cui ha riferito le ragioni della proroga dello stato di emergenza. Nel suo discorso Madbouli ha promesso che il governo non prenderà misure eccezionali se non nei limiti che assicurano un equilibrio tra la protezione delle libertà pubbliche e i requisiti della sicurezza nazionale.(Cae)