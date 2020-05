India-Pakistan: Kashmir, scontro diplomatico su elezioni nel Gilgit-Baltistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’India respinge completamente tali azioni e i ripetuti tentativi di portare cambiamenti materiali nelle aree occupate dal Pakistan del Territorio indiano di Jammu e Kashmir. Il Pakistan invece dovrebbe immediatamente liberare tutte le aree sotto la sua occupazione illegale”, prosegue il testo. “È stato inoltre comunicato che tali azioni non possono nascondere l’occupazione illegale di parti dei Territori dell’Unione di Jammu e Kashmir e di Ladakh da parte del Pakistan né le gravi violazioni dei diritti umani, lo sfruttamento e la negazione della libertà per il popolo che risiede nei territori occupati dal Pakistan negli ultimi sette decenni”, continua la nota, ricordando in conclusione che la posizione dell’India al riguardo è stata espressa in una risoluzione del parlamento del 1994. (segue) (Inn)