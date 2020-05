India-Pakistan: Kashmir, scontro diplomatico su elezioni nel Gilgit-Baltistan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La versione di Islamabad è speculare, come si legge in un comunicato pubblicato dal ministero degli Esteri dopo la convocazione di un suo alto diplomatico: “È stato chiaramente trasmesso che la rivendicazione indiana sullo Stato occupato di Jammu e Kashmir come ‘parte integrante’ dell’India non aveva alcuna base legale. L’intero Stato di Jammu e Kashmir è un territorio ‘conteso’ e come tale è riconosciuto dalla comunità internazionale. La disputa, che è la voce in sospeso da più lungo tempo all’ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è derivata dall’occupazione di forza e illegale dello Stato di Jammu e Kashmir da parte dell’India nel 1947 in totale violazione del diritto internazionale e delle aspirazioni del popolo del Jammu e Kashmir. Nessun intervento indiano successivo illegale e unilaterale avrebbe potuto o ha alterato lo stato di Jammu e Kashmir di territorio conteso”. (segue) (Inn)