Speciale scuola: Anief, su abilitazioni e specializzazioni sostegno ci sono troppi paletti

- La scuola italiana si caratterizza per avere un basso numero di docenti precari abilitati nelle discipline comuni e specializzati nell’insegnamento agli alunni disabili. E' quanto si legge in una nota diffusa dal sindacato della scuola Anief. Questo, proseguono, accade perché i concorsi e i corsi abilitanti vengono banditi sempre per un numero sottodimensionato di posti e con dei limiti di accesso oltre ogni logica. Attraverso delle proposte di emendamento al decreto legge numero 22 sulla scuola, da oggi all’esame della VII commissione del Senato, il sindacato chiede "adesso di aprire ad una quantità maggiore di docenti aspiranti: non farlo, mantenendo gli attuali vincoli, significa che a breve le scuole rimarranno sguarnite dinanzi all’esigenza di affidare l’enormità di cattedre vacanti e di supplenze annuali ad un numero sempre maggiore di insegnanti non abilitati e non specializzati nella didattica per alunni con disabilità". Il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, ha sottolineato che "chi dice che questa soluzione premia il merito professionale non ha una visione prospettica del sistema formativo. Diritto allo studio, continuità didattica e alto livello dell’offerta formativa passano per la formazione e la specializzazione di chi insegna". (Rin)