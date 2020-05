Speciale scuola: Flc-Cgil, su retribuzione dirigenti scolastici prosegue confronto con il ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto il 30 aprile scorso, in videoconferenza, l’incontro delle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in prosecuzione dell’interlocuzione avviata il 20 aprile scorso sul Fun 2017/2018. E' quanto scrive la Flc-Cgil in un comunicato. "La sintesi definitiva del monitoraggio effettuato presso gli Uffici scolastici regionali (Usr) - si apprende - ha evidenziato che i tagli operati sul Fun 2017/2018 determinano il rischio di incapienza del fondo, in particolare in due regioni che hanno avuto in quell’anno scolastico un alto numero di reggenze". L’amministrazione ha inoltre "comunicato di aver chiesto agli Usr una simulazione degli effetti derivanti dall’applicazione del Fun 2018/2019, non ancora certificato dal Mef, e di aver rilevato la presenza di criticità nella situazione di ben 8 regioni", prosegue la nota. La Flc-Cgil "ha avanzato la richiesta, condivisa dalle altre organizzazioni sindacali presenti, di procedere preliminarmente ad una verifica puntuale degli effetti derivanti dall’applicazione degli importi del Fun 2017/2018 sulle retribuzioni attualmente percepite dai dirigenti scolastici di ciascuna regione. A tal fine è stata sollecitata la costituzione di una banca dati nazionale contenente per ciascuna regione il numero dei dirigenti scolastici e delle reggenze relativi agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e suddivisi per fasce di complessità". (Rin)