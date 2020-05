Speciale scuola: Azzolina a "Il Fatto Quotidiano", classi alterne solo per i più grandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si potrà fare lezione nei parchi, nei teatri e nei musei e la didattica a classi alterne riguarderà solo gli studenti più grandi. E' quanto ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in una intervista a "Il Fatto Quotidiano". L'ipotesi delle classi alternate "riguarda i ragazzi più grandi, una fascia di età che non metterebbe in difficoltà le famiglie" ha spiegato il ministro. Per quanto riguarda i più piccoli "dovremo immaginare altri spazi oltre a quelli tradizionali. Non significherà perdere di vista gli obiettivi educativi ma andare oltre il perimetro degli edifici" ha detto la titolare del dicastero di viale Trastevere. In merito al sovraffollamento delle classi, ha poi aggiunto che "chi due anni fa rideva della mia proposta contro le classi pollaio, oggi urla contro le classi pollaio. Avere mantenuto invariato l'organico dei docenti ci permetterà di avere meno alunni per classe, ma certamente non basta". Sulla maturità il ministro ha concluso assicurando ulteriori chiarimenti "in settimana" con una "ordinanza con tutte le misure". (Rin)