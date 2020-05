Speciale scuola: vicesindaco Città Metropolitana Roma, sperimentiamo piattaforma didattica distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strutture scolastiche degli istituti superiori di Roma e dell’area metropolitana, così come in qualsiasi altro territorio, erano in affanno per spazi limitati già prima degli ulteriori problemi provocati dal coronavirus. “E’ una emergenza nell’emergenza”, così definisce la situazione il vicesindaco della Città Metropolitana Teresa Zotta. Il suo ente gestisce l’edilizia scolastica di 330 istituti superiori, molti dei quali concentrati a Roma “e molti allocati in strutture storiche di pregio dove è impensabile intervenire per recuperare spazi”. Da ex insegnante e ex dirigente scolastica ben conosce la trafila per un intervento edile, fosse anche per una semplice ristrutturazione. “Abbiamo avuto notizie di investimenti specifici per l’edilizia scolastica – dice- Ma se anche vi fossero i fondi non c’è tempo per farlo. Anche l’ipotesi di affittare non è semplice né immediata. La struttura deve rispondere a dei requisiti molto restrittivi e l’adeguamento di un edificio nato per altre finalità non è semplice ed è dispendioso”. Zotta lo sa bene anche perché il suo ente è riuscito, con non poca difficoltà a perfezionare ampliamento di istituti, attraverso l’affitto, a Fiumicino e a Casal Palocco. “Ampliamenti che, date le circostanze, non sono neanche più sufficienti”. Si susseguono a ritmo incessante, quindi, incontri con tecnici e dirigenti scolastici per valutare proposte di ogni genere per ampliare spazi o ottimizzare quelli che si hanno. (Rer)