Speciale scuola: assessore Latina, per ampliare classi pronti a chiedere spazi anche a parrocchie

- “Bisogna trovare nuovi ambienti e un nuovo modo di fare didattica”. È quanto sostiene in un'intervista ad "Agenzia Nova" l’assessore alla scuola del comune di Latina Gianmarco Proietti. “Sto radunando dirigenti scolastici di ogni ordine e grado delle scuole insieme ad associazioni ed altri assessori perché bisogna creare un nuovo patto sociale per le scuole; un patto tra l’amministrazione, le associazioni del territorio e le scuole stesse”. E’ necessario creare nuovi spazi “razionalizzando e recuperando il patrimonio comunale, quello delle associazioni di volontariato, del tempo libero, quelle delle organizzazioni ecclesiali”. Proietti dichiara anche che a Latina si tanno “censendo anche lo stato dei parchi, dei giardini delle suole per sfruttarli come spazi didattici all’aperto nella bella stagione o quando il tempo lo permette”. Ma tutto questo, secondo Proietti, in una visione della didattica nuova, “non per creare –dice- una didattica gestita così come lo era a marzo, cioè alunno insegnante, frontale e trasmissiva, ma bensì per puntare ad una didattica costruttivista, con laboratori di apprendimento. E’ un nuovo paradigma della scuola –sostiene l’assessore di Latina- che già era in atto ma l’evento traumatico di questa pandemia è stato l’evento che ci trascina violentemente dentro questo cambiamento”. (Rer)