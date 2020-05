Speciale scuola: assessore Ciampino, su argomento serve tavolo Regione, Comune e città Metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ciampino poche possibilità di recuperare scuole dismesse perché, di scuole dismesse, non ce ne sono. “Gli spazi che potevamo recuperare nei plessi li abbiamo già recuperati tutti per far fronte alla domanda crescente a cui abbiamo fatto fronte anche grazie alle scuole paritarie – dichiara ad "Agenzia Nova"Anna Rita Contestabile assessore alla pubblica istruzione al comune di Ciampino - Ma non abbiamo plessi periferici chiusi da recuperare. Se anche ci fossero -continua l’assessore- non abbiamo solitamente fondi per manutenere quelli attivi, figuriamoci per recuperare quelli in disuso”. La scelta quindi, sembra essere quella a senso unico. “Ci stiamo orientando sulla soluzione della didattica a distanza che, a Ciampino, è partita bene a tutti i livelli dopo aver superato i problemi di connessione”. L’idea, quindi, è quella di sfruttare al meglio "i fondi per sussidio informatico –dice-, ci sitiamo orientando su possibilità di continuare esperimento didattica a distanza acquistando webcam adatte da installare nelle classi dove ci saranno gli insegnati e una parte della classe, l’altra segue da casa e, la settimana successiva, si invertono i gruppi”. Con questo sistema i problemi maggiori sono per le materne e i nidi. “Anche se ci sono spazi ampi, come si fa a dire ai più piccoli di non avvicinarsi tra loro e mantenere la distanza di sicurezza?” si chiede Contestabile. “Al momento senza indicazioni lavoriamo di buonsenso e fantasia anche per tentare di risolvere una altro problema della didattica a distanza: quello costituito dal rapporto insostituibile tra i bambini con problemi e i loro insegnati di sostegno”. Bocciata ovviamente l’ipotesi dei doppi turni con metà classe la mattina e metà il pomeriggio: “Significherebbe impiegare il doppio degli insegnanti”. Sarebbe il caso che “la Regione Lazio – conclude Contestabile- si facesse carico di instaurare un tavolo di lavoro tra Regione, comuni, Citta Metropolitana per far fronte a queste problematiche che sono comuni”. (Rer)