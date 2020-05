Speciale scuola: Provincia Frosinone, per distanziamento puntiamo a razionalizzare spazi strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speranza di reperire spazi per garantire il distanziamento sociale nelle scuole superiori della provincia di Frosinone passa per la razionalizzazione degli istituti spostando parte di quelli più affollati in strutture di altri istituti meno affollati. E’ tra le idee su cui sta vagliando l’amministrazione provinciale di Frosinone che ha competenze sui 31 istituti scolastici divisi in una cinquantina di plessi tra i 91 comuni ciociari. “Al momento stiamo ascoltando le esigenze di ogni singolo istituto. Ognuno ha problemi diversi a seconda della densità scolastica di ciascuno”. Lo dichiara ad “Agenzia Nova” Alessandra Sardellitti delegata pubblica istruzione e formazione dell’amministrazione provinciale di Frosinone. “Sappiamo già che ci chiederanno aule in più e il potenziamento del trasporto pubblico in particolare se saranno previste forme di turnazioni scolastiche”. Dichiara Sardellitti. Aspettando che si decidano i parametri che dovranno essere richiesti ad ogni scuola “stiamo portando avanti l’analisi sugli istituti scolastici nell’ottica di una razionalizzazione che consiste nello spostare quelli con meno iscritti nelle strutture più piccole e viceversa invertendo i plessi. Abbiamo i licei –dichiara ancora il delegato alla pubblica istruzione dell’amministrazione provinciale di Frosinone- che stanno scoppiando e gli istituti tecnici professionali che stanno soffrendo per carenza di iscrizioni”. (Rer)