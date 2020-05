Regno Unito: opposizione dei sindacati alle linee guida del governo per rientro a lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La confederazione dei sindacati del Regno Unito ha avvertito che le linee guida del governo per il rientro dei lavoratori durante la crisi del coronavirus "metteranno a rischio la salute di molti e non possono essere sostenute così come sono". E' quanto riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Il segretario generale del congresso dei sindacati britannici (Tuc) Frances O'Grady ha criticato le direttive del governo di Londra perché lasciano ai lavoratori "troppa libertà decisionale in termini di distanze di sicurezza e uso di materiale protettivo personale". Il premier Boris Johnson annuncerà domenica le misure di allentamento delle restrizioni, ma aziende e sindacati hanno già ricevuto alcune linee guida riguardo alla protezione dei lavoratori. Queste linee guida includono divisioni fisiche tra colleghi, limiti tempistici sulle riunioni e turni scaglionati. In una lettera al segretario di stato per le imprese Alok Sharma, O'Grady ha scritto che i sindacati "non esiteranno" ad avvertire i propri lavoratori che le direttive non li proteggono a meno che queste ultime non vengano rafforzate. Questa situazione potrebbe permettere a molti di rifiutarsi di tornare a lavorare. (Rel)