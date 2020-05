Abruzzo: Marsilio, assunti dodici tecnici per la ricostruzione post-sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina a L'Aquilaha accolto i primi dodici tecnici che hanno firmato il contratto e sono stati assunti per il potenziamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016. Il contingente di 30 unità concesso nell'ambito della ripartizione aggiuntiva del personale previsto dal cosiddetto decreto "Sbloccacantieri" entrerà a pieno regime dopo le prossime assunzioni otto delle quali il prossimo 15 maggio e le rimanenti dieci il 1° giugno". Lo ha annunciato la Regione in una nota. La soddisfazione del governatore Marsilio: "Questo primo importante risultato è frutto del lavoro e dell'impegno profusi nell'ambito delle trattative, spesso difficili, dei tavoli tecnici e politici di coordinamento dei presidenti delle Regioni coinvolte dal sisma del 2016. Siamo la prima regione che è riuscita a concludere l'iter burocratico delle selezioni e dell’assunzione. Ai nuovi tecnici auguro un buon lavoro con la certezza che il loro contributo servirà per accelerare le risposte attese da migliaia di cittadini abruzzesi colpiti dal sisma del 2016". (Ren)