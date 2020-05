Fase 2: Viminale, sistema informativo per prevenire rischi infiltrazioni di criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deficit di liquidità, afflusso di ingenti finanziamenti pubblici per sostenere la ripresa economica. Sono solo alcuni degli elementi che caratterizzeranno la fase di riavvio delle attività economico produttive nel nostro Paese e che potrebbero essere sfruttati dalla criminalità organizzata per ottenere profitti e nuove opportunità di guadagni illeciti. Lo sottolinea il ministero dell'Interno sul suo sito web. E' un rischio che anche il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha evidenziato nel corso di una recente audizione in Senato, insieme all’importanza di valorizzare la capacità delle Forze di Polizia di analizzare i contesti e i fenomeni criminali. Competenze indispensabili per assicurare che la ripresa delle attività si svolga nell’imprescindibile solco della legalità. Ed è proprio questo l’obiettivo che si pone il progetto "Sistemi evoluti per il monitoraggio e l'aggressione di patrimoni illeciti" finanziato dal Pon legalità, che prevede la realizzazione di una struttura informativa finalizzata a rafforzare il sistema di vigilanza, monitoraggio e aggressione di questi ultimi. (segue) (Rin)