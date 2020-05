Fase 2: Viminale, sistema informativo per prevenire rischi infiltrazioni di criminalità organizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema informativo di Business intelligence, Capacity building e cooperazione interistituzionale - prosegue il Viminale - sarà reso disponibile per le divisioni Anticrimine e le Squadre mobili delle questure di Sicilia, Campania, Calabria, Puglia e Basilicata e, attraverso l’integrazione di diverse banche dati di interesse investigativo, consentirà di potenziare il sistema di vigilanza e monitoraggio dei casi di illeciti patrimoniali, semplificando le attività investigative sia in fase ispettiva che in quelle di sequestro, confisca ed eventuale gestione commissariale. Ammesso a finanziamento lo scorso 30 marzo per oltre 14,6 milioni di euro, il progetto supporterà le Forze di Polizia, costantemente impegnate a intercettare e contrastare le nuove dinamiche della criminalità organizzata, capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti sociali e produttivi. (Rin)