Regno Unito: ospedale Nightingale di Londra sospenderà temporaneamente le attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato che l'ospedale londinese Nightingale sospenderà temporaneamente le attività. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Il portavoce ha detto che l'ospedale da 4 mila posti aperto durante la crisi del coronavirus non dovrebbe ammettere nuovi pazienti nei prossimi giorni, e verrà quindi messo in stand by, pronto a ricevere pazienti in caso di necessità. Ci sono cinque ospedali Nightingale aperti in Inghilterra, e altri due sono in fase di preparazione. Il portavoce non ha confermato se anche le altre strutture sanitarie di questo tipo allestite in altre città britanniche sospenderanno momentaneamente le attività. (Rel)