Viterbo: anziano cade in un pozzo, raggiunto e salvato dai vigili del fuoco

- E’ caduto nel pozzo all’interno della sua proprietà in via Montesecco a Sant’Angelo di Roccalvecce. A soccorrere l’86enne, questa mattina, rimasto appeso a dei tubi che scendevano verso il fondo del pozzo, sono stati i vigili del fuoco di Viterbo, arrivati in forze sul posto. Alcuni di loro si sono calati fino ad una profondità di circa tre metri e, con tecniche Saf, sono riusciti a portare in salvo l’anziano. Prima medicato, poi l’uomo è stato trasportato in elicottero verso un ospedale della zona.(Rer)