Tlc: Gemona, Open Fiber apre la vendibilità dei servizi Ftth

- Gemona Smart City, il primo progetto in Italia realizzato da Open Fiber con l’obiettivo di rendere una città totalmente digitale sfruttando l’efficienza della banda ultra larga, sta prendendo forma: la società guidata da Elisabetta Ripa ha aperto la vendibilità per oltre duemila unità immobiliari del comune friulano, che da oggi possono così beneficiare di una velocità di navigazione fino a un Gigabit per secondo. Lo si apprende da un comunicato stampa di Open Fiber, che “è in prima linea nella digitalizzazione del paese e prosegue nella sua missione tecnologica, a maggior ragione in queste settimane di emergenza nazionale, per attivare connessioni su rete Ftth a tutti i cittadini che ne facciano richiesta”. Open Fiber, prosegue la nota, sta investendo a Gemona circa due milioni di euro per realizzare una rete interamente in fibra ottica, in modalità Ftth, e renderà disponibile la connessione in fibra ultraveloce in 50 edifici di proprietà comunale “al fine di abilitare soluzioni smart city su tutto il territorio e fornire servizi funzionali alle attività istituzionali ed amministrative del comune, come il portale elettronico, il cloud computing, sistemi di sensoristica per il telerilevamento ambientale, il telelavoro, e tante altre opportunità in ambito sanitario, nell’informazione e nell’istruzione”. (segue) (Com)