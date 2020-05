Tlc: Gemona, Open Fiber apre la vendibilità dei servizi Ftth (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’emergenza che stiamo vivendo ci ha fatto capire ancora una volta, qualora fosse necessario, l’importanza di disporre di reti a banda ultra larga: a Gemona non ci facciamo cogliere impreparati e l’avvio della commercializzazione per le prime duemila unità immobiliari della città è certamente una grande notizia”, ha commentato il sindaco Roberto Revelant, aggiungendo che “la ripresa economica sarà lenta e dura, ma grazie alla rete che Open Fiber sta ultimando sul territorio comunale ci arriva una grande spinta che cercheremo di ottimizzare al massimo delle nostre forze”. La fibra ultraveloce, ha aggiunto, rappresenta una svolta tecnologica ma anche sociale, perché è capace di azzerare le distanze geografiche e ridurre il digital divide. “I lavori a Gemona, nel rispetto delle prescrizioni e delle norme contenute nei decreti, non si sono fermati e oggi raccogliamo i primi risultati importanti: ringrazio il sindaco per il costante sostegno al nostro piano”, ha detto Alberto Sperandio, regional manager di Open Fiber, aggiungendo che la rete della società è “a prova di futuro perché capace di abilitare tutte le tecnologie sinora esistenti sul mercato: i cittadini possono già rivolgersi agli operatori nostri partner e cominciare a navigare sul web con velocità non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste fibra-rame”. (Com)