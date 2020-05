Coronavirus: Patuanelli, bonus 800 euro sarà erogato subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bonus per gli autonomi colpiti dalla crisi provocata dall'emergenza coronavirus con il prossimo decreto di maggio sarà portato da 600 a 800 euro e verrà erogato subito. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso dell'audizione sul decreto Liquidità davanti alle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. "La tranche da 800 euro verrà espletata immediatamente, entro pochi giorni dal nuovo decreto - ha spiegato Patuanelli - perché abbiamo già a disposizione una banca dati". Il ministro ha ricordato che la crisi provocata dal Covid-19 ha colpito un "Paese che aveva già delle fragilità" e con "un andamento congiunturale negativo che durava da anni". "Non riusciremo mai con gli aiuti alle imprese a pareggiare il calo di produzione, che in un anno si attesterà tra i 400 e i 500 miliardi di euro - ha quindi precisato -. Dobbiamo allocare nel modo migliore possibile le risorse che abbiamo".(Rin)