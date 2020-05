Regno Unito: governo pubblica nomi dei membri gruppo consulenza scientifica Sage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha reso pubblici i nomi di più di 50 individui che fanno parte del gruppo di consulenza scientifica per le emergenze (Sage) che dovrà concordare le misure da adottare nella gestione futura dell'emergenza del coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". La pubblicazione dei nomi arriva in seguito a critiche riguardanti la segretezza del gruppo e alla rivelazione di "The Guardian" relativa alla partecipazione del consigliere del governo Dominic Cummings ad alcuni incontri del Sage. La lista dei nomi è disponibile sul sito del governo, e dimostra che circa metà degli esperti sono membri delle università, mentre l'altra metà è composta da consiglieri scientifici del governo e membri del sistema sanitario pubblico. Cummings non fa parte dei nomi nella lista, nonostante secondo alcuni membri di Sage abbia partecipato ai loro incontri. Tra i membri ci sono professori universitari tra i quali Neil Ferguson, Wendy Barclay, Ian Boyd e John Edmunds. (Rel)