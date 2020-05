Coronavirus: Agea (M5s), per Ue giorni decisivi, serve liquidità immediata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi sono giorni decisivi per l’Ue, anche perché l’Europa non può esistere senza l’Italia: siamo in attesa della proposta della Commissione Europea sul Recovery fund, uno strumento creato ad hoc e adeguato alle necessità odierne, che permetta di ottenere in tempi brevi le risorse necessarie per ripartire. Lo comunica in una nota Laura Agea (M5S), sottosegretario per le Politiche Ue. “Oggi si sta discutendo se il Recovery fund consisterà in un prestito”, prosegue la Agea, “se si tratterà di trasferimenti a fondo perduto, o magari se sarà un ibrido ed eventualmente - se sarà questo il caso - in quale misura. Per quanto ci riguarda, noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo l’ambizione di mettere a disposizione dell’Italia e degli italiani uno strumento che ci possa dotare della liquidità necessaria, passando anche per la condivisione del rischio sul debito a livello europeo. Se pensiamo che fino a qualche anno fa questo era impensabile, ma che ora sul tavolo delle trattative c’è una proposta partita proprio da parte nostra che sarà presa seriamente in considerazione, allora ci accorgiamo che le cose sono cambiate eccome. Questo lo dobbiamo al lavoro del nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e al lavoro del nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ma anche e soprattutto alla spinta del MoVimento 5 Stelle, che ha a cuore le sorti del nostro Paese”, aggiunge l’esponente pentastellata, che conclude: “L’Italia ha dimostrato di essere credibile e autorevole a livello europeo e oggi che scatta la Fase 2 voglio che questo sia chiaro. Ci siamo trovati ad affrontare un problema di portata a dir poco storica e ce la siamo cavata bene, ma adesso c’è bisogno di un’iniezione di fiducia e liquidità in tempi brevi per poter ripartire”. (Rin)