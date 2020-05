Speciale difesa: Casellati, Esercito sempre al fianco di cittadini e istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nella grave emergenza sanitaria in atto, il "nostro Esercito sa essere al fianco dei cittadini e delle Istituzioni per offrire risposte là dove ve ne è più bisogno. Penso alla realizzazione, in tempi record, del Covid Hospital presso il Policlinico militare Celio di Roma, una struttura di eccellenza che svolgerà un ruolo essenziale di supporto alla rete assistenziale della sanità nazionale”. Lo ha scritto il presidente del Senato Elisabetta Casellati in una lettera inviata al Capo di Stato maggiore dell’Esercito Italiano, generale C.A. Salvatore Farina, in occasione del 159° Anniversario della Costituzione dell’Esercito italiano. “Stiamo affrontando insieme, civili e militari, un nemico invisibile che rende la battaglia più che mai insidiosa. In questo momento di prova, il racconto delle gesta dei nostri soldati nel corso della Grande Guerra è fonte di grande ispirazione per ciascuno di noi. La nostra storia ci dà il senso di una appartenenza secolare che, tra sconfitte e vittorie, ha plasmato una comunità nazionale straordinariamente viva e coesa - ha affermato Casellati -. Colgo l’occasione, Signor Generale, per esprimere a Lei e a tutti Soldati dell’Esercito italiano i più sinceri auguri per il vostro 159° Anniversario. Grazie di cuore per il vostro eroismo quotidiano. La vostra passione e il vostro rigore nell’interpretare il servizio alla Patria sono motivo di orgoglio per l’Italia intera. Pregandola di estendere il mio abbraccio ideale a tutte le donne e gli uomini di questa straordinaria Istituzione, Le rinnovo i sensi della mia stima e considerazione”. (Com)