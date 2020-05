Speciale difesa: Bernini (FI), Esercito modello di dedizione al servizio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito è un autentico modello di "professionalità, esperienza e dedizione al Paese che nelle grandi emergenze ha sempre dato il meglio di sé, in Italia e all’estero". Lo scrive in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. Per questo, aggiunge, "nell’anniversario della sua fondazione dobbiamo dire grazie alle donne e agli uomini in divisa che stanno combattendo in prima linea contro il Coronavirus. L’immagine dei camion militari che trasportavano le bare di Bergamo resterà impressa come simbolo di questa tragedia, esempio di umana solidarietà da parte di chi non si risparmia mai rendendo un servizio di valore inestimabile per tutto il Paese". (Com)