Speciale difesa: Rizzo, Esercito baluardo delle istituzioni

- L'Esercito italiano è un baluardo delle istituzioni democratiche. Lo afferma, in una nota, Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera. "Il 159simo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano, l'arma più antica delle nostre Forze Armate - sottolinea - cade quest'anno dentro una situazione di emergenza per il Paese. Nell'emergenza sanitaria da Covid-19 infatti gli uomini e le donne dell'EI sono in campo per contribuire alla difesa della salute di tutta la nostra comunità . Lo sforzo della sanità militare che ha affiancato quella civile, la partecipazione al controllo del territorio e all'attuazione delle disposizione di prevenzione dal contagio diramate da Governo , Regioni e autorità locali, sono fondamentali per sconfiggere tutti insieme questo nemico invisibile". (Com)