Speciale difesa: Tripodi (FI), Esercito serve l'Italia con onore e lealtà

- Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio, in occasione del 159esimo anniversario della fondazione dell'Esercito, fa gli auguri di "buon compleanno al valoroso Esercito italiano". "Uomini e donne coraggiosi - scrive la parlamentare su Twitter - che con abnegazione, spirito di servizio, orgoglio, da 159 anni servono con onore e lealtà l'Italia in patria e all'estero. Fieri di voi". (Rin)