Siria: Daraa, gruppo di uomini armati uccide nove agenti di polizia a al Muzaryib (2)

- Culla delle rivolte del 2011 contro il governo di Bashar al Assad, la provincia di Deraa è stata riconquistata dalle forze di Damasco nel 2018. Le istituzioni governative si sono trasferite a Daraa, ma le forze armate non si sono dispiegate in tutta la provincia, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani. La provincia è l'unica riconquistata dal governo dove i ribelli sono ancora presenti grazie ad un accordo negoziato con la Russia, principale alleato del governo di Damasco. Gli ex ribelli che hanno deciso di restare nella provincia si sono arruolati nell’esercito o mantenuto il controllo di alcune aree della provincia, nonché di alcuni distretti della capitale di Daraa in coordinamento con il governo centrale. (Res)