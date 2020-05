Giustizia: Ronzulli (FI), Bonafede mina fiducia cittadini, chiarisca o faccia passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, afferma che "non si può assistere a uno scontro in tv, a suon di telefonate in diretta, tra il ministro della Giustizia e un esponente della magistratura che siede al Csm su temi delicati come l'amministrazione carceraria e la sua gestione, soprattutto rispetto ai reclusi per mafia e con riferimento a una vicenda che ha chiaramente del torbido". In una nota la parlamentare azzurra sottolinea: "Questo modo di fare infanga le istituzioni, getta ombre inaccettabili sul loro operato e mina fortemente la fiducia dei cittadini nella giustizia. Gli italiani si sono spaventati nell'assistente a un dialogo tra sordi in diretta tv che ha contribuito solamente ad alimentare dubbi invece che dissiparli: un perfetto esempio di cosa non si dovrebbe mai fare. Il ministro Bonafede - conclude Ronzulli - ne tragga responsabilmente le dovute conseguenze, spieghi ai cittadini quanto davvero accaduto o faccia un passo indietro".(Com)