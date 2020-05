Spagna: l'Ibex perde oltre il 3 per cento per i timori di una nuova guerra commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ibex spagnolo, l'indice della Borsa di Madrid, perde oltre 3 punti percentuali e si allontana dai 7000 punti, sullo sfondo di nuove tensioni commerciali e politiche fra Stati Uniti e Cina. Banche e settore turistico "appesantiscono" la Borsa di Madrid così come la compagnia petrolifera Repsol, che perde circa il 6 per cento del suo valore a causa del crollo del prezzo del greggio. Solo Telefonica è in grado di mantenere il segno verde, dopo aver confermato i negoziati per fondere le sue attività nel Regno Unito con quelle della multinazionale statunitense Liberty Global. Il premio per il rischio spagnolo – il differenziale tra l'obbligazione spagnola a 10 anni e l'obbligazione tedesca – sale a oltre 140 punti base nonostante gli sforzi della Banca centrale europea. (Spm)