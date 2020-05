Russia: Popova (Rospotrebnadzor), tasso di contagio del coronavirus va riducendosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di contagio del coronavirus nella Federazione Russa è in calo, la tendenza è stabile, quindi il processo sta andando nella giusta direzione. Lo ha affermato Anna Popova, direttore del Servizio federale per la protezione dei consumatori (Rospotrebnadzor). "Indipendentemente dalla quantità, il ritmo è ancora in calo. Presenta una tendenza stabile. Stiamo andando nella giusta direzione, e per poterci muovere più rapidamente, dobbiamo rispettare rigorosamente i requisiti in vigore", ha dichiarato Popova all'emittente "Rossija-24", sottolineando che i dati sull'incidenza possono tuttavia aiutare la popolazione ha comprendere l'importanza dell'autoisolamento. Attualmente si spera che le misure di quarantena in Russia possano essere revocate, ma sarà possibile parlarne più in prossimità del 12 maggio, ha affermato Anna Popova. "Stiamo parlando del fatto che le restrizioni possono essere eliminate valutando la situazione epidemica. La situazione fino al 12 maggio dipende da noi in molti modi. Diciamo che l'incubazione media è di 4-6-8 giorni se iniziamo a violare le misure oggi, il 12 maggio sarà evidente che dobbiamo rafforzare il regime", ha dichiarato il direttore del Rospotrebnadzor, precisando che la possibilità di rimuovere le restrizioni non costituisce una certezza. (segue) (Rum)