Russia: Popova (Rospotrebnadzor), tasso di contagio del coronavirus va riducendosi (2)

- Il divieto di organizzare eventi di massa sarà revocato per ultimo, quando saranno rimosse le restanti restrizioni imposte a causa della minaccia della diffusione del coronavirus, ha affermato Popova. "Ci sono regole epidemiologiche: usciamo dal regime delle restrizioni proprio come vi entriamo, cioè rimuovendolo gradualmente. Le ultime restrizioni che saranno revocate sono i divieti di organizzare eventi di massa", ha detto Popova. La Russia ha rimandato le tradizionali attività organizzate ogni anno per la celebrazione del Giorno della Vittoria (la sconfitta delle forze nazifasciste ad opera dell'Armata rossa). (Rum)