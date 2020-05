Malesia: coronavirus, “cauta riapertura” delle imprese a Kuala Lumpur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata oggi una “cauta riapertura” delle attività economiche a Kuala Lumpur, in Malesia, dove il governo ha allentato le misure di restrizione imposte per contenere la pandemia di coronavirus. La decisione è stata annunciava venerdì primo maggio dal primo ministro Muhyiddin Yassin. Secondo “Channel News Asia”, tuttavia, molte attività avrebbero deciso di attendere prima di ripartire e molti ristoranti starebbero continuando a lavorare solo per la consegna di pasti a domicilio. La polizia municipale della capitale ha riferito stamane di aver registrato un aumento del traffico di circa il 30 per cento rispetto a domenica mattina. Le misure restrittive, inclusi i divieti di viaggio all’interno e all’esterno del paese, sono state imposte lo scorso 18 marzo. Finora, le autorità calcolano che la serrata abbia causato una perdita di entrate economiche pari a 14,6 miliardi di dollari.(Res)