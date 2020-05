Giustiza: Bernini (FI), Bonafede venga immediatamente in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei Senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini osserva che "quanto emerso ieri sera durante la trasmissione di Giletti su La7 lascia semplicemente sgomenti" e in una nota spiega: "Il solo pensiero che il ministro Bonafede possa ponderare le sue scelte in base al grado di irritabilità delle mafie è inaccettabile. Chiediamo che venga immediatamente in Aula a chiarire quanto è successo, perché non vi possono essere ombre su di un dicastero chiave quale quello della Giustizia". (Com)