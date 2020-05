Sanità: da Omceo Roma indicazioni per prevenire contagio, vademecum per operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della riapertura degli ambulatori il gruppo tecnico dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma e Provincia ha elaborato un documento per medici e odontoiatri contenente la "Indicazioni operative per la prevenzione da contagio Sars-CoV-2". Il vademecum, disponibile sul sito web dell’Ordine, "vuole essere uno strumento di ausilio e di supporto a tutti gli iscritti per affrontare in sicurezza questa delicata fase, ai fini dell’erogazione delle prestazioni sanitarie negli studi e negli ambulatori nel periodo di emergenza Covid-19", spiega in una nota l'omceo di Roma e provincia. Il documento, "pensato e realizzato per essere consultato facilmente", è supportato da una grafica agile e diviso per aree tematiche:" misure di prevenzione e protezione per gli operatori; misure organizzative dei luoghi di lavoro; misure specifiche di prevenzione e limitazione del contagio per i pazienti; organizzazione degli spazi di lavoro; guida al corretto utilizzo dei Dpi, con specificate le differenze tra le varie mascherine, il triage telefonico; la sanificazione e la disinfezione degli ambianti di lavoro; i test sierologici". (segue) (Com)