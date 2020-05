Sanità: da Omceo Roma indicazioni per prevenire contagio, vademecum per operatori sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo, spiega il presidente dell’Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri, Antonio Magi, "è stato predisposto nell'attesa che vengano emanati gli appositi provvedimenti da parte del Governo e dei ministeri competenti ma anche per venire incontro alle molteplici richieste degli iscritti. Il documento, ultimato in tempi brevissimi, vuole essere un supporto utile con indicazioni e best practice di taglio eminentemente pratico per la concreta gestione degli studi, degli ambulatori e dei poliambulatori in questo periodo di emergenza sanitari". "Siamo certi – aggiunge il presidente commissione albo odontoiatri (Cao), Brunello Pollifrone – che potrà essere un valido ausilio agli iscritti per affrontare in sicurezza questa delicata fase di convivenza con il virus. Il documento sarà pubblicato sul sito web dell’Ordine. Chiaramente rappresenta soltanto la versione 1.0, che potrà essere costantemente e continuamente aggiornata con il contributo di tutti i nostri iscritti in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dei conseguenti provvedimenti governativi e regionali che verranno". "Vogliamo ringraziare i consiglieri – concludono Magi e Pollifrone – che hanno voluto partecipare al gruppo di lavoro ed i consulenti tecnici coinvolti per l’ottimo lavoro svolto e soprattutto rispettando i tempi stretti richiesti dal Consiglio. Ovviamente il gruppo tecnico, può essere integrato dagli iscritti che vorranno farne parte in qualunque momento". (Com)