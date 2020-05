Fase 2: Inps-Inapp, dopo il 4 maggio ancora bloccate attività in settori meno sicuri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I settori ancora bloccati dopo il 4 maggio sono caratterizzati dalla presenza di lavoratori con meno garanzie. I settori riaperti presentano modalità lavorative che garantiscono minore rischio di contagio: i comparti dove il lavoro è caratterizzato da alta prossimità fisica sono stati riattivati in misura contenuta, o non sono stati riattivati affatto; dove la riapertura è stata più consistente la possibilità di svolgere le mansioni lavorative da casa risulta più elevata. In questi ultimi è cresciuta, rispetto ai lavori bloccati il 22 marzo, l’incidenza dei segmenti fragili presenti nel mercato del lavoro, come le donne (che sono il 56 per cento del totale dei lavoratori bloccati dal 4 maggio), i lavoratori temporanei (48 per cento), i lavoratori part time (56 per cento), i giovani (44 per cento), gli stranieri (20 per cento), i lavoratori impiegati presso piccole imprese (46 per cento). (segue) (Com)