Fase 2: Inps-Inapp, dopo il 4 maggio ancora bloccate attività in settori meno sicuri (3)

- Si tratta di lavoratori che hanno livelli medi dei salari annui e settimanali decisamente inferiori rispetto ai lavoratori dei settori considerati essenziali. Il salario medio annuo in questi ultimi è del 127 per cento più elevato rispetto a quello dei settori bloccati. Se si considera il salario medio settimanale il differenziale è del 43 per cento. La forte differenza fra il salario totale annuo e il salario settimanale è spiegata da una instabilità lavorativa decisamente superiore nei settori bloccati, dove il numero medio di settimane lavorate nell’anno è pari a 19 contro le 31 nei settori essenziali. (segue) (Com)