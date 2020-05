Fase 2: Inps-Inapp, dopo il 4 maggio ancora bloccate attività in settori meno sicuri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I settori economici che contribuiscono maggiormente ai differenziali evidenziati sono 'Alloggio e Ristorazione', con una quota di attività bloccate dell’82 per cento, 'Attività artistiche e sportive', totalmente bloccato, e 'Altre attività di servizi' (41 per cento di bloccati), settori che mostrano salari medi annuali, settimanali e settimane lavorate di gran lunga inferiori rispetto ai valori nazionali. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, dopo il 4 maggio la quota di occupati in settori riaperti è maggiore nelle regioni e nelle province del nord, soprattutto nel nord ovest. L’incidenza dei settori essenziali è quindi più elevata proprio nelle regioni che hanno registrato una diffusione più elevata del Covid-19, circostanza che può destare preoccupazione. Per contro, nelle grandi città, dove sono maggiori le preoccupazioni per gli spostamenti lavorativi attraverso i mezzi pubblici, si rileva una incidenza minore dei settori riattivati. (segue) (Com)