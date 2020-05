Rpt - Scuola: Provincia Frosinone, per distanziamento puntiamo a razionalizzare spazi strutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si escludono forme di acquisto o di fitto di locali. “Ci sono acquisti in corso ma non sono legati a coronavirus perché erano in atto già da prima”. Organizzare doppi turni, spostare istituti in altre sedi o affittare altre “è un lavoro –dichiara Sardellitti- che ci occuperà tutta l’estate a cominciare già da questi giorni. A noi dell’amministrazione provinciale compete l’edilizia scolastica e la possibilità di accorpare agli indirizzi scolastici; spetta il compito di creare l’ambiente scolastico più adatto in considerazione di questa emergenza del Covid. Tutto il resto rientra nelle competenze della dirigenza scolastica e del Miur”. La didattica mista è una opzione. “Credo che anche per questo servano delle linee guide generali. Non penso che verrà lasciata a ciascuna provincia o scuola la possibilità di scegliere, anche se, però, in caso di una scuola con aule grandi e che garantisce il distanziamento sociale, mi chiedo perché dovrebbero fare i turni. Per adesso – conclude Sardellitti- dobbiamo ascoltare sindacati e dirigenti scolastici, poi agiremo il prima possibile per ogni istituto. Ho chiesto che in sede di Bilancio vi sia una certa elasticità sulle risorse dell’edilizia scolastica perché non sappiamo ancora come intervenire”. (Rer)