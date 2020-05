Coronavirus: Commissione Ue annuncia distribuzione maschere Ffp2 in Spagna, Italia e Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato che più lotti di maschere protettive Ffp2 sono stati distribuiti questo fine settimana in Spagna, Italia e Croazia da rescEu. "Abbiamo lavorato tutto il giorno per costituire la riserva di soccorso di apparecchiature mediche. Abbiamo già creato uno stock di maschere. Spagna, Italia e Croazia saranno le prime a ricevere attrezzature, ma seguiranno altre consegne. Ringrazio la Romania e la Germania per essere stati i primi Stati membri a fornire le apparecchiature di soccorso", ha dichiarato il commissario alla Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. Il sostegno di oggi si aggiunge alle squadre mediche, alle maschere e ai disinfettanti dell'Unione europea già mobilitati tramite il meccanismo di protezione civile dell'Ue, nonché alle offerte bilaterali degli Stati membri. La Romania e la Germania sono i primi Stati membri a ospitare la riserva rescEu e sono pertanto responsabili dell'approvvigionamento dell'attrezzatura, mentre la Commissione finanzia il 100 per cento delle attività come i dispositivi di protezione individuale. L'esecutivo europeo ha spiegato che, in queste prime consegne, già 330 mila maschere sono state consegnate in Italia, Spagna e Croazia e che seguiranno altre consegne. (Beb)