Speciale difesa: Garavini, Esercito oggi ancora più imprescindibile

- Con l'emergenza sanitaria in atto nel Paese il ruolo dell'Esercito è oggi ancora più imprescindibile. Lo afferma la senatrice Laura Garavini, presidente della Commissione Difesa, in occasione dei 159 anni dell’Esercito. “Le donne e gli uomini impegnati nell’Esercito italiano sono parte integrante della collettività e del nostro sentire comune - scrive in una nota -. Il loro impegno quotidiano è volto non solo alla tutela della sicurezza, sia nel territorio nazionale che nei contingenti esteri, ma anche alla promozione dei valori fondanti della nostra democrazia. Con la loro dedizione, sono impegnati per il mantenimento della pace negli scenari di guerra. Così come garantiscono con il loro intervento all’interno dei confini nazionali la possibilità di costruire rapidamente infrastrutture, ospedali, scuole. Rendendo possibile, di fatto, il perseguimento della salute pubblica e il superamento di fasi complesse. Anche nei momenti di maggiore difficoltà per il Paese”. “Il ruolo di questa Forza armata, che oggi festeggia i suoi 159 anni di vita, è oggi ancora più imprescindibile - aggiunge -. Lo abbiamo visto con l’emergenza sanitaria. Ma ne abbiamo avuto già prova in tanti altri episodi tragici della nostra storia, dai terremoti alle alluvioni. Momenti nei quali l’Esercito non ha mai fatto mancare il proprio contributo, al pari delle occasioni felici, come le manifestazioni pacifiche o i grandi eventi pubblici. Gli italiani si riconoscono nell’Esercito perché con esso condividono i medesimi valori. E si sentono accomunati da un unico, grande senso di comunità”. (Com)